Incontro fra gli studenti delle classi quinte dell’ITIP Bucci e l’Arma dei Carabinieri

Presenti il Comandante della Stazione Principale della Compagnia di Faenza, Capitano Alessandro Averna Chinnici, e il luogotenente Vincenzo Parrinello.

Nel corso della presentazione è stata data agli Alunni la possibilità di conoscere la vita del Carabiniere, nei suoi vari aspetti, e di capire la modalità per il concorso d’accesso.

L’incontro è stato poi improntato sull’importanza e la possibilità per gli Studenti di intraprendere la carriera nell’Arma dei Carabinieri con ruolo di Tecnico Telematico o Elettronico.

Agli studenti è stato spiegato come entrare a far parte dell’istituzione e le possibilità di carriera, invitandoli, nel contempo a proseguire con impegno negli studi, per poter poi nel prossimo futuro partecipare al concorso.

Oltre ai Video informativi è stato indicato come è possibile prepararsi per qualsiasi concorso utilizzando anche l’applicazione mobile “Simulatore Concorsi” raggiungibile dall’area concorsi del portale: www.carabinieri.it

Per accedere a questi ruoli occorre essere cittadino italiano, avere età massima di 32 anni.