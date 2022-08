Sabato 20 agosto, una delegazione di soci della Round Table 11 Ravenna si è incontrata presso il centro The Wall Padel Center Ravenna, per l’inaugurazione di un contenitore per la raccolta di scarpe sportive esauste, idea lanciata dal comitato nazionale del Club.

Per dare seguito alle iniziative passate sul tema plastic free, condividere l’obiettivo della sostenibilità ambientale aderendo a progetti che hanno questa visione su larga scala, ha fin da subito scaturito interesse fra i soci.

Sempre più consapevoli che la responsabilità sociale è un valore importante anche nel rapporto con il consumatore, l’RT11 è lieta di contribuire a promuovere un’economia circolare, in cui le risorse vengono riutilizzate continuamente senza sprechi, in relazione proprio alle scarpe.

La scelta del luogo non è stata casuale. Il continuo afflusso di sportivi presso il centro ha permesso di individuarlo come posto idoneo al raggiungimento dell’obiettivo.

Orari di apertura: 09-23 tutti i giorni per gioco/consegna scarpe esauste