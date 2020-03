Ha perso la vita l’anziana investita mercoledì mattina lungo via Filanda Nuova mentre in bicicletta percorreva la pista ciclopedonale. La donna, 86 anni, era apparsa immediatamente grave ai soccorritori del 118 intervenuti dopo la chiamata alla centrale operativa. Trasportata con urgenza, in elicottero, all’ospedale Bufalini di Cesena, la donna è morta nella notte tra mercoledì e giovedì.

La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina.

A investire l’86enne era stata una Chevrolet Spark guidata da una ragazza di 26 anni.