Come promesso lo scorso anno dalla Sindaca Palli, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Russi – questa volta nelle vesti dell’Assessora Monica Grilli – si è recata da Guido Sintoni per per gli auguri di compleanno di 101 anni, che il Signor Guido festeggia il 16 dicembre.

Conosciuto affettuosamente come “Catramino”, dopo una vita passata alla guida del suo camion, da cui ha visto tutta l’Italia, oggi Guido si tiene attivo e in movimento con cyclette e altri attrezzi e ogni giorno, insieme a Carolina, fa una bella camminata fino alla Stazione di Godo, dove si ferma a guardare i treni e a contarne i vagoni, in modo da tenere allenata anche la memoria.

Orgoglio del nipote Nicola, nonno Guido adora la pizza e i cappelletti della figlia Susy (gustati con molto piacere nel giorno del compleanno) e non passa giorno in cui non chieda della salute delle vicine.