“Assistiamo a polemiche inutili, che non fanno il bene della comunità, utili solo per qualche like sui social. Peraltro a corredo di una notizia, quella della casa della salute, che ci dovrebbe rendere solo orgogliosi”.

Risponde così il gruppo Pd del consiglio territoriale Darsena alla querelle innescata dalla maggioranza del “parlamentino” di quella che era la Terza Circoscrizione.

“Anche noi che monitoriamo il territorio di cui siamo consiglieri – spiegano gli eletti nelle fila dem -, e infatti non era passato inosservato l’annuncio, nell’ottobre del 2020, che fu anticipato su un quotidiano locale. Interessati dalla notizia chiedemmo al Sindaco notizie in merito. E la risposta di Michele de Pascale non dava spazio a dubbi: “Per il momento abbiamo chiesto il nulla osta ad Ausl, fino al giorno che non avremmo lo stesso non potremmo avere certezze. Certezze arrivate solo qualche giorno fa sulla percorribilità di quella che per è, comunque, una strategia enunciata dal primo cittadino e per la quale, ovviamente, non esistano ancora progetti sulla carta. Siamo sicuri che non saremmo stati coinvolti come consiglio territoriale se avessimo lasciato il tempo utile per farlo, attendendo che potesse essere prodotto un carteggio utile ad una discussione approfondita?

La certezza è che la Darsena avrà una casa della salute dentro a un piccolo ospedale di comunità. Una notizia storica. Siamo certi che l’Amministrazione coinvolgerà la cittadinanza insieme al consiglio territoriale per decidere ubicazione e integrazione con i servizi sociali del Comune”.