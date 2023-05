Faenza, Tieni Botta – Romagna Nostra ha fatto pieno centro nel cuore dei faentini e della Romagna.

È stata una serata di musica e spettacolo organizzata da MEI e Ridens per raccogliere fondi a favore degli alluvionati e della scuola di musica Artistation dove artisti, pubblico, conduttori, volontari, cittadini si sono fusi in una voce sola per la ripresa e la ripartenza, la vicinanza e la solidarietà, la raccolta fondi e l’attenzione su Faenza colpita due volte dall’alluvione.

Fra gli altri hanno partecipato Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Duilio Pizzocchi, Cristiano Cavina e Cricca, Silvia Mezzanotte, Giovanni Truppi, Alessandro Gaetano, Enrico Capuano, Roberta Giallo, Nevruz, Emisurela, Loading e Alvio Focaccia. Oltre al teatro pieno, uno schermo era stato allestito in Piazza Nenni.

Tra l’altro, dal Teatro Masini, è emersa la proposta di fare partecipare Faenza, e tenere cosi alta l’attenzione su quanto avvenuto, ai prossimi grandi eventi musicali che si terranno a sostegno della raccolta fondi per gli alluvionati: Cricca, finalista di Amici, tra i volontari a Faenza in questi giorni, dopo l’esibizione, si è reso disponibile, così come un grande testimonial per Faenza è Giuseppe Giacobazzi

Sono molte ancora le testimonianze di vicinanza che ci sono arrivate: l’Associazione di Italo – Americani New York Canta ha fatto una donazione e attivato collaborazioni; Marisa Laurito inaugurerà il Teatro Trianon a Napoli con una raccolta fondi a favore di Faenza gemellando il Napule’s Powe con il Mei di Faenza, i Beatlesiani d’Italia a Brescia stanno raccogliendo fondi e Paolo Cevoli, anche lui a Faenza in questi giorni, ha chiesto di fare una seconda grande serata di raccolta fondi per potervi partecipare.

Una parte dell’incasso della serata sarà devoluto anche alla Scuola Sarti, al Museo Tramonti e al Museo Zauli e ad altri luoghi della musica e della cultura colpiti.

Il Mei di Faenza tra l’altro fa parte del tavolo di lavoro che monitorerà con la Regione Emilia – Romagna i danni subiti dal settore della musica e spettacolo e sempre il Mei di Faenza ha

invitato il Ministero della Cultura ad attivare una cabina di regia per quantificare i danni e dare i sostegni che serviranno.