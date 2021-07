Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo è stato accoltellato a Godo, intervenuti il 118 ed i Carabinieri, dalle prime ricostruzioni le cause sono passionali, l’accoltellatore ha aggredito l’attuale compagno della ex moglie ferendolo all’addome. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Ravenna non in gravi condizioni. L’aggressore è scappato ed è ricercato dai Carabinieri.