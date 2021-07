Si apre il sipario sul “Salotto Al Caminetto” giunto quest’anno alla sua 19° edizione e il celebre talk show riparte con tre straordinari ospiti: Nadia Padovani Gresini (Team Principal Gresini Racing), il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, vincitore del Premio Selezione Bancarella 2021 con “La cena degli Dei” e Federica Lisi Bovolenta (ex pallavolista e scrittrice che racconterà la sua storia con Bovo), conduce Maurizio Marchesi.

Quest’anno il programma previsto per tutta l’estate, in collaborazione con APT Emilia-Romagna, sarà trasmesso dal network nazionale BOM CHANNEL (canale 68) il venerdì sera alle 21.30, a partire da venerdì 1 luglio per 10 settimane. Si conferma inoltre la trasmissione sui canali regionali DI.TV, canale 90, a partire da mercoledì 30 giugno alle ore 21.15 (con replica al sabato ore 17.20) e sul canale 92 giovedì ore 18.30 (con replica il venerdì ore 23). Oltre alla programmazione televisiva il “Salotto” sarà pubblicato sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravennawebtv e Faenzawebtv ogni sabato alle ore 21.00 partendo dal 3 luglio.