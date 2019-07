Godo: finisce all’interno della rotonda in costruzione con una Harley, è gravissimo

Nella notte tra lunedì 1° luglio e martedì 2, circa 20 minuti dopo la mezzanotte, un 39enne stava procedendo su via San Vitale da Ravenna verso Russi in sella a una Harley Davidson, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo così da rovinare a terra all’altezza della nuova rotonda in costruzione a Godo, all’incrocio con via Sentierone. L’uomo è volato all’interno della rotonda schiantandosi.

Un automobilista, passando per quel tratto stradale, ha notato l’uomo ferito e ha chiamato i soccorsi, che sono giunti sul posto con ambulanza e auto medica.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

I rilievi di legge sono stati condotti dai Carabinieri di Ravenna.