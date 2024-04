Una mostra per ricordare i giorni delle due alluvioni. In occasione della prima serata della Sagra del Pellegrino, in programma fino al 21 aprile, la Fototeca Manfrediana ha allestito al Rione Rosso l’esposizione di scatti per ricordare, a quasi un anno di distanza, i giorni drammatici vissuti da Faenza lo scorso anno. Una piccola raccolta di un archivio molto vasto, memoria storica dell’alluvione.