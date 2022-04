Il Giro d’Italia Giovani attraverserà anche la provincia di Ravenna. La manifestazione si svolgerà dall’11 al 18 giugno 2022, con 7 tappe che toccheranno 6 Regioni. È Il 45° Giro d’Italia Giovani Under 23.

La corsa prenderà il via da Gradara e nell’arco della prima giornata arriverà ad Argenta. Passerà per Cervia, Cannuzzo, Casemurate, Carpinello, San Pietro in Trento, Russi, Cotignola, Borgo Sant’Andrea, Solarolo e poi si dirigerà a Mordano e Bubano. Sarà una prima frazione praticamente pianeggiante di quasi 164 Km.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 nel 2022 toccherà nell’ordine Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte e vedrà al via 176 atleti in rappresentanza di 35 team, provenienti da 14 Paesi. Le formazioni straniere saranno 17, le italiane 18 (compresa una “mista” interregionale), selezionate dagli organizzatori tra le oltre 70 richieste ricevute, garantendo così una partecipazione di altissimo livello che consentirà a un grande talento di seguire le orme degli ultimi cinque vincitori, da quando la gara è stata rilanciata dal gruppo di ExtraGiro nel 2017: Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov, Andrés Camilo Ardila, Thomas Pidcock e Juan Ayuso.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 è un appuntamento strategico per la crescita del movimento ciclistico italiano. Gli atleti cercheranno di indossare almeno una delle maglie, realizzate da Alé Cycling, indossate dai leader delle classifiche (Rosa Suzuki, Blu GLS, Bianca Chiesi for AIDO, Nero-Rosa ExtraGiro) o il prestigioso numero rosso BPER Banca che ogni giorno caratterizzerà il corridore più combattivo in gara.

Al gruppo di lavoro denominato oggi ExtraGiro, nato dalla collaborazione tra Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, e Communication Clinic di Marco Pavarini, è stata affidata dalla Federciclismo l’organizzazione del Giro Giovani fin dal suo rilancio nel 2017, avviato da un’intuizione di Davide Cassani.

Il 45° Giro d’Italia Giovani Under 23 gode del patrocinio di UCI (Unione Ciclistica Internazionale), CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Le tappe del 45° Giro d’Italia Giovani Under 23:

Sabato 11 giugno 2022: 1° tappa: Gradara | Riccione – Argenta (FE)

Domenica 12 giugno 2022: 2° tappa: Rossano Veneto (VI) – Pinzolo (TN)

Lunedì 13 giugno 2022: 3° tappa: Pinzolo (TN) – Santa Caterina Valfurva (SO)

Martedì 14 giugno 2022: 4° tappa: Chiuro (SO) – Chiavenna (SO)

Mercoledì 15 giugno 2022: riposo

Giovedì 16 giugno 2022: 5° tappa: Busca (CN) – Peveragno (CN)

Venerdì 17 giugno 2022: 6° tappa: Boves (CN) – Colle Fauniera (CN)

Sabato 18 giugno 2022: 7° tappa: Cuneo (CN) – Pinerolo (TO

Nel corso delle sue 44 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni, senza dimenticare Marco Pantani che in tre anni arrivò 3°, poi 2° e infine 1°. Si svolge ininterrottamente dal 2017 il «Giro d’Italia Giovani Under 23», rilanciato dagli attuali organizzatori dopo 5 anni di stop, con grande riscontri da parte di atleti, addetti ai lavori, territori e pubblico. L’edizione 2021 è stata vinta dal talento spagnolo Juan Ayuso Pesquera, oggi già affermato professionista nel World Tour con UAE Team Emirates.