Victoria Libertas Pesaro 80

Raggisolaris Academy 85

(17-27; 31-43; 56-64)

PESARO: Stazi 12, Cadiman 2, Pozzolesi 2, Reginato 7, Antognozzi, Cornis 25, Guidi, Colotti 6, Dragomanni 8, Sambuchi, Aloi 18. All.: Luminati

FAENZA: Garavini 26, Ndiaye 11, Dellachiesa 4, Verna ne, Tartaglia 13, Grillini 2, Gorgati 11, Lanza ne, Camparevic 3, Marras ne, Lazzari 10, Bendandi 5. All.: Pio Ass.: Bedeschi – Monteventi

ARBITRI: Bartolini – Bertuccioli

NOTE. Usciti per falli: Stazi e Reginati

Ottava vittoria in altrettante gare per la Raggisolaris Academy, brava a mantenere i nervi saldi in un finale punto sul campo di una mai doma Pesaro. Per la squadra di coach Pio, questo successo rappresenta un altro esame di maturità superato.

Faenza prende subito in mano la partita, passando a condurre 27-17 alla fine del primo quarto e toccando il 41-24 a metà del secondo, respingendo i tentativi di rimonta degli avversari. Pesaro prova a rifarsi sotto sul 42-47, ma Garavini e Ndiaye riportano gli ospiti avanti di oltre dieci punti. Nell’ultimo minuto la Victoria Libertas riapre il match con la tripla di Cornis per l’80-82 a 22’’ dalla fine. L’Academy paga la stanchezza, ma mantiene alta la concentrazione e con Tartaglia segna il libero dell’83-80. Aloi fallisce la tripla del pareggio e Garavini è lesto a catturare il rimbalzo, subendo fallo. L’ala dalla lunetta è chirurgico segnando un 2/2 a 10’’ dalla sirena, chiudendo i conti sull’85-80.

Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà lunedì 25 novembre alle 20 in casa con il Basket Santarcangelo.

Classifica: Raggisolaris Academy 16; Pistoia 2000 e Basket Forlì 12; Virtus Bologna e BSL San Lazzaro* 10; Victoria Libertas Pesaro e Vis 2008 Ferrara* 8; Virtus Siena, Don Bosco Livorno, Firenze Basketball Academy, Pino Basket Firenze e Biancorosso Empoli 6; Etrusca San Miniato e Basket Santarcangelo 2. * gare in meno

UNDER 17 ECCELLENZA

Raggisolaris Academy 78

BSL San Lazzaro 84

(22-27; 42-47; 58-64)

FAENZA: Baccarini 2, Gaina Catana 19, Valdinoci Benelli, Faccani 7, Rustemaj 12, Bartolini 3, Grillini, Scala 28, Lachi 1, Tampieri 3, Strocchi 3. All.: Comastri Ass.: Romagnoli

SAN LAZZARO: Barbani 17, Blagogee 13, Buscaroli 2, Rosales 12, Betti 18, Cortuo 2, Orlandini 2, Monti 4, Panucci 12, Cassanelli 2, Mangano, De Vito. All.: Rocca

Buona prestazione della Raggisolaris Academy, sconfitta in casa dalla BSL San Lazzaro negli ultimi minuti. Nel prossimo turno, che sarà la prima giornata di ritorno, i faentini osserveranno il turno di riposo.

Classifica: Virtus Bologna* 12; BSL San Lazzaro** 8; Progresso Happy Basket*, Raggisolaris Academy* e Fortitudo 103 Academy*** 4; Fulgor Fidenza*** e Assigeco Piacenza** 2. * gare in meno

UNDER 15 ECCELLENZA

Raggisolaris Academy 83

BSL San Lazzaro 101

(20-32; 38-40; 65-72)

FAENZA: Compagni, Pinzari, Bonfietti 2 Cimatti 6, Tampieri 16, Mazzoni 6, Valdinoci Benelli 4. Prati, Biancoli 14, Ceroni 5., Capozzo L. 15. Capozzo R. 15. All.: Borelli Ass.: Agriesti

SAN LAZZARO: Giglioli, Monti 2, Bruzzi, Sanguin, Magagnoli, Bertocchi 11, Zaffarani 33, Patuelli. Evangelista 8, Sereni 24, Mazzone 6, Midulla 17. All.: Tomaselli

Lotta fino all’ultimo la Raggisolaris Academy contro la BSL San Lazzaro brava a vincere grazie ad un ottimo ultimo quarto. Nel prossimo turno la squadra di coach Borelli giocherà domenica 24 novembre alle 11.30 in casa dell’International Imola.

Classifica: BSL San Lazzaro 12; Virtus Bologna* 8; Cestistica Argenta e One Team Forlì 6; Junior Basket Ravenna, Vis 2008 Ferrara** e International Imola* 4; Raggisolaris Academy* 2; Pontevecchio Bologna** 0. * gare in meno