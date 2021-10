“Il futuro a portata di mano”, è lo slogan del Global Handwashing Day 2021. Un gesto semplice ma fondamentale, si sapeva già, ma il Covid ha posto l’accento sulla questione. Lavarsi le mani è infatti uno dei modi piu’ efficaci per fermare la diffusione di virus e batteri, evitare un’infezione gastrointestinale su tre e prevenire un’infezione respiratoria su cinque.

Il Global Handwashing Day – E’ la giornata dedicata a questo semplice gesto ‘salvavita’ che si celebrerà il prossimo 15 ottobre. Nell’ultimo anno e mezzo di pandemia, il Covid ha sottolineato l’importanza di una corretta igiene delle mani. L’educazione al corretto lavaggio con acqua e sapone, precisa il Cdc, il Centers for Disease Control and Prevention, l’organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, “può ridurre il numero di persone che si ammalano di diarrea di circa il 23-40%, ridurre l’assenteismo dovuto a malattie gastrointestinali negli studenti del 29-57%, ridurre le malattie respiratorie, come il raffreddore, di circa il 16-21%“.