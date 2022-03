Intercettare il desiderio di vacanze dei tedeschi, che con l’avvicinarsi della bella stagione danno segnali incoraggianti di voler tornare a viaggiare verso le mete romagnole. Questo l’obiettivo della campagna promozionale “Germania 2022” di APT Servizi e Visit Romagna che, avviata a gennaio, riprende con una seconda tranche di azioni promozionali mirate e strategiche.

La notizia viene riferita da Aise, che ha intervistato anche l’assessore Corsini. il quale ha confermato che: “Ci sono segnali incoraggianti sui viaggi outgoing del mercato tedesco per l’estate 2022”.

Inoltre, il Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, rimarca che “Gli scenari per l’estate ci dicono che i turisti di lingua tedesca hanno desiderio di tornare a muoversi, a viaggiare e a rilassarsi e che la tendenza tra i tedeschi è quella di andare in vacanza in mete più vicine e sicure, con la vacanza balneare in cima alla classifica”.

Da oggi, dunque, e fino a venerdì 8 aprile, ricomincia la campagna in co-branding con Wetter.com iniziata a gennaio.

(fonte: Aise)