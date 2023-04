La Rocca di Riolo Terme per il mese di aprile ha in programma attività per adulti e bambini: visite guidate, Escape Room, giochi di ruolo e visite in notturna.

Lunedì 10 e domenica 23 aprile alle ore 15 è in programma “Gli esperimenti di nostra signora Caterina”, una visita guidata esperienziale per conoscere da vicino la figura di Caterina Sforza, scoprendo la sua vita, le sue ricette cifrate e le erbe officinali che utilizzava in una visita guidata che porterà i visitatori a cimentarsi nella realizzazione di alcuni esperimenti al fianco della Leonessa delle Romagne. Quota di partecipazione € 6.

Venerdì 14 aprile dalle ore 19 è in programma “Enigma Da Vinci”, una Escape Room per adulti all’interno del castello dedicata al grande genio fiorentino. I giocatori, una volta rinchiusi dentro la torre, avranno un’ora di tempo per risolvere rebus, indovinelli, labirintici problemi e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di fuggire. Quota di partecipazione € 120,00 (massimo 12 persone per turno).

Sabato 15 aprile alle ore 15 è in programma “Adventure Game nel Borgo”, un’esperienza emozionante per tutta la famiglia. Un gioco di ruolo a squadre ambientato tra le mura dell’antico borgo di Riolo Terme dove i partecipanti dovranno esplorare con attenzione i vicoli per riuscire a trovare gli enigmi nascosti e superare tutte le prove che si celano tra le pietre antiche che circondano la rocca. Quota di partecipazione € 5.

Gli appuntamenti per grandi e piccini continuano domenica 16 aprile dalle ore 15 nel fossato della rocca dove si svolgerà una sfida a squadre nello stile di un vero e proprio torneo medievale, giocatori si dovranno sfidare cimentandosi negli antichi giochi di una volta con “Giochi nel fossato”. Quota di partecipazione € 5.

Sabato 22 aprile alle ore 20.30 torna l’appuntamento con “Occhio al Fantasma”, una visita guidata al buio nelle sale più misteriose alla scoperta dei fantasmi che si celano tra le antiche mura della Rocca Sforzesca. Dopo la visita i partecipanti potranno mettersi alla prova in una caccia al tesoro fantasmagorica. Quota di partecipazione € 7.

Martedì 25 aprile alle ore 15 si terrà il primo di tre appuntamenti dedicati all’Ecomuseo del Paesaggio dell’Appennino Faentino con la passeggiata patrimoniale “La storia di Riolo”: un percorso facile ed adatto a tutti, che partendo dal cortile interno della Rocca ripercorre le antiche vie delle mura, il corso principale del paese luogo di botteghe e feste, fino a raggiungere Cuffiano, per scoprire e rivivere la storia dell’antico borgo termale. Quota di partecipazione € 7 – attività gratuita per i residenti di Riolo Terme.

Per gli amanti del mistero sabato 29 aprile alle ore 21 l’affascinante cornice della rocca diventa la scena di un crimine con “Delitto al Castello”, una cena in collaborazione con Torrino Wine Bar, dove gli ospiti saranno coinvolti in un’atmosfera di suspense, intrighi, tradimenti e colpi di scena e dovranno affinare le loro abilità investigative per scoprire chi, tra tutti i commensali, è l’assassino. Quota di partecipazione € 35.

Infine, per i più giovani, domenica 30 aprile dalle ore 10 è in programma “Junior Rocca Escape Fantasy”, un’occasione per vivere un’avventura entusiasmante tra strane creature e animali fantastici. I partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Quota di partecipazione € 90 (massimo 12 persone per turno).

I biglietti per le visite guidate e le Escape Room sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione Rocca di Riolo. Le altre attività sono prenotabili telefonicamente: