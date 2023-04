Parcheggi per persone con disabilità al Parco Marittimo: scontro in consiglio comunale

Botta e risposta in consiglio comunale a Ravenna attorno al Parco Marittimo. Al centro del confronto fra il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi e l’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte non però i lavori attualmente in essere a Marina di Ravenna e i due esposti presentati alla procura per l’utilizzo di materiale non conforme al capitolato del progetto e contenente rifiuti. Il dibattito si è focalizzato sul livello di accessibilità degli stabilimenti balneari, a partire dalla stagione imminente, per le persone con disabilità.

Prima della rivoluzione che interesserà l’intero litorale ravennate, ogni stabilimento balneare aveva a propria disposizione 1 stallo riservato alle persone con disabilità. In caso di stallo già occupato da un mezzo, era comunque possibile utilizzare i posti auto vicini.