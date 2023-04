È stato pubblicato il calendario delle ammissioni alla classe di Canto del Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna, per le quali è indetta un’unica call in primavera. La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 1. al 25 aprile , gli esami di ammissione si svolgeranno il 27 aprile e l’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 4 maggio .

La docente di Canto del Conservatorio, Damiana Mizzi , giovane artista di spicco, ha già all’attivo numerose produzioni su importanti palcoscenici italiani ed esteri e ha collaborato con direttori del calibro di Riccardo Muti, Kent Nagano, Bruno Campanella, Donato Renzetti, Riccardo Frizza, Andrea Battistoni, Roland Böer, Fabio Biondi, Daniel Smith, Marco Angius, Nicola Paszkowski, Luigi Piovano, Francesco Lanzillotta. È interprete molto apprezzata nell’ambito della musica contemporanea: si esibisce regolarmente nel repertorio dei secoli XX e XXI, eseguendo composizioni di rinomati compositori come M. D’Amico, G. Battistelli, F. Pennisi, R. Vacca, e prime assolute di L. Gregoretti e G. Guaccero. Ha collaborato più volte con il Festival Nuova Consonanza di Roma. Collabora stabilmente con diverse formazioni da camera ed è membro stabile dell’Hemisphaeria Trio.

A Ravenna sta formando con ottimi risultati una classe di canto molto eterogenea dal punto di vista culturale e della provenienza geografica (italiana, cinese, tedesca, cilena). L’interculturalità della classe aiuta i ragazzi ad avere una mentalità aperta, anche grazie ai programmi offerti dalla docente, che propone un repertorio il più ampio possibile: opera, musica da camera, oratorio, musica d’insieme di tutte le epoche, dal Barocco alla musica contemporanea (ambito, quest’ultimo, sul quale il neo-statizzato Conservatorio punta praticolarmente). Tra gli iscritti prevalgono soprani e mezzosoprani: sono quindi benvenute le iscrizioni di voci maschili.

Seppure istituita da pochi anni, la classe di canto sta già riscuotendo risultati molto soddisfacenti: un’allieva del biennio accademico, Elena Salvatori, ha già vinto il Concorso Comunità Europea per Giovani cantanti lirici di Spoleto, è arrivata in finale in numerosi altri concorsi e audizioni, e sta già muovendo i primi passi della sua carriera professionale.