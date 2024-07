Violento scontro al “solito” incrocio di via Fornace con Via Sordina, nel pomeriggio verso le 17,30 due auto una BMW ed un Audi per il mancato stop si sono scontrate, l’Audi a seguito dell’urto è entrata in una proprietà privata, nell’auto due i feriti un uomo ed un bambino, ferito anche l’automobilista della BMW. Tutti i feriti fortunatamente con codici lievi, il bambino a scopo precauzionale è stato trasportato con l’elimedica al Bufalini di Cesena, mentre gli altri due sono stati trasportati con l’ambulanza al Pronto soccorso di Ravenna e Cesena. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e per la gestione del traffico la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada.