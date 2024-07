Il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha incontrato oggi a Parma il sindaco Michele Guerra e il presidente della Provincia Andrea Massari.

“Come avevo anticipato fin dall’ufficializzazione della mia candidatura – dichiara de Pascale – ho da subito avviato una grandissima fase di ascolto dei territori. Questa mattina per me qui a Parma è stato importantissimo capire quali sono le priorità di questo territorio. Tornerò presto per una iniziativa ad hoc dedicata alla salute e alla sanità, perché il mio obiettivo è quello di parlare direttamente con gli operatori. Ci sono poi decisioni molto importanti da prendere per quello che riguarda gli snodi infrastrutturali: c’è il tema del trasporto ferroviario, che so essere molto sentito, c’è il tema dell’aeroporto, ma c’è anche il tema di valorizzare le interconnessioni, sia ovviamente con il porto di Ravenna, ma anche con il Tirreno, quindi la situazione va valutata nel complesso. Parma, con il capoluogo e tutta la provincia, rappresenta una terra meravigliosa e uno dei distretti industriali più importanti d’Italia e deve essere messa nella condizione di poter essere valorizzata al meglio”.

“In questo mio approccio orientato all’ascolto – ha proseguito de Pascale – sto seguendo la linea già tracciata dal lavoro di Stefano Bonaccini, i cui punti chiave sono stati da una parte il Patto per il lavoro e per il clima, e quindi l’idea che le cose si costruiscono insieme alla società, e dall’altra una grande vicinanza ai territori. Oggi sono quindi qui per ascoltare, perché sono consapevole che ci sono problemi trasversali a tutto il territorio regionale, a partire dai temi della salute e della sanità, e che è importante garantire ai territori sia più orientali che più occidentali dell’Emilia-Romagna lo stesso rispetto e la stessa dignità di quelli centrali. Perché devono esserci rapporti equilibrati fra i territori di tutto il sistema regionale, le cui diverse peculiarità vanno tutte conosciute, rispettate e valorizzate al massimo”.

A Parma si è svolta anche una riunione con dirigenti locali del Partito Democratico della Provincia di Parma, insieme al Segretario Provinciale Nicola Bernardi, all’incontro erano presenti l’Assessora Regionale Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà.