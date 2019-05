La premiazione si è svolta con i ragazzi dell’istituto, che complessivamente nel corso dell’anno scolastico hanno portato in stazione ecologica oltre 4.278 kg di rifiuti differenziati. Oltre al riconoscimento in denaro, la scuola porta a casa una dotazione di 43 risme di carta

Nelle scuole è quasi tempo di pagelle, e l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico segna anche il momento per un altro bilancio, quello di Riciclandino, il progetto ideato dal Comune di Ravenna e sviluppato in maniera congiunta con il Gruppo Hera, in collaborazione con i Comuni della Bassa Romagna, Cervia, Russi, ATERSIR e Legambiente per promuovere l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie.

Bilancio positivo e che per il territorio della Bassa Romagna si riassume in numeri molto importanti: nell’ambito di Riciclandino, grazie all’impegno degli alunni e dei loro genitori, sono stati raccolti circa 132.886 kg di rifiuti differenziati, e sempre per merito loro saranno distribuiti alle scuole complessivamente 12.514 euro e 701 risme di carta riciclata.

Un simbolico assegno di 458 euro è stato consegnato questa mattina agli alunni delle scuole medie dell’Istituto Emaldi di Fusignano che, nel territorio della Bassa Romagna, rientra tra le scuole che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di Kg di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica: circa 4.278. La scuola ha inoltre vinto 43 risme di carta.

Complessivamente, grazie a Riciclandino le scuole del Comune di Fusignano si sono aggiudicate premi per quasi 1.400 euro e 129 risme di carta.

Come funziona Riciclandino

Ad ogni scuola aderente al progetto è assegnato un codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.

I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche per conferire i rifiuti esibiscono il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a barre della vecchia bolletta di igiene ambientale) assieme alla Tessera Riciclandino e usufruiscono dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio vegetale e batterie. In più ulteriori 4 euro per i conferimenti di ingombranti e RAEE voluminosi, come da regolamento ATERSIR.

I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli RAEE conferiti in stazione ecologica contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. Comunque tutti i rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica, fanno ottenere alle scuole risme di carta riciclata.