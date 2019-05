Divertimento, passione, emozioni. L’appuntamento immancabile della estate calcistica ravennate si rinnova per la terza edizione, dal 1 al 6 luglio infatti, giovani calciatori e calciatrici partecipando all’Atletico Madrid Camp, potranno allenarsi secondo i metodi dell’Accademia dei colchoneros.

Un’opportunità unica, resa possibile dalla partnership creata dal Ravenna Football Club con la società spagnola, i primi in Italia a realizzare un camp di questo livello. Le caratteristiche che lo hanno reso unico nel panorama nazionale rimangono confermatissime, con il vero valore aggiunto costituito dalla presenza degli allenatori madrileni che per una settimana faranno divertire e sudare i giovani partecipanti, svelando tutti i segreti delle metodologie di allenamento della più grande accademia calcistica al mondo. Giornate intense, ma piene di divertimento ed emozioni accompagneranno i ragazzi che vivranno intensamente ogni momento della giornata, non solo sul campo, ma anche in sala multimediale dove avranno modo anche di approfondire alcuni aspetti tecnici grazie alle video lezioni tenute sempre dai tecnici spagnoli. Oltre agli aspiranti Koke o Diego Cosa, sull’onda della grande crescita del calcio femminile, sicuramente si potrà contare anche su una ottima partecipazione in rosa di nuove potenziali Elena Linari o Sara Gama. Gran finale allo stadio Benelli dove i giovani calciatori potranno mostrare a genitori e amici quanto appreso nella settimana. In questa edizione una grande novità, oltre ai ragazzi che saranno selezionati per le amichevoli a Madrid contro i colchoneros, un bonus che non ha eguali in Italia, tutti i partecipanti potranno candidarsi allo Special Camp che l’Atletico organizzerà in primavera a Madrid per una settimana, un esperienza riservata a chi ha partecipato ai camp in giro per il mondo e che permetterà ai fortunati di vivere come un ragazzo dell’Academia, conoscere i giocatori della prima squadra e amici provenienti da tutte le parti del mondo. In una parola: imperdibile. Le iscrizioni saranno aperte da domani fino al 6 giugno per ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni semplicemente collegandosi sul sito www.atleticomadridcamp.it.