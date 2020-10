Giovedì 8 ottobre all’Auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti, 2, ci sarà il concerto del quartetto Saxofollia, con la partecipazione di Fabrizio Bosso.

La serata si inserisce nella rassegna regionale di musica jazz Crossorads e vedrà sul palco Fabrizio Benevelli (sax soprano, sax alto), Giovanni Contri (sax alto, sax tenore), Marco Ferri (sax tenore), e Alessandro Creola (sax baritono); i quattro sassofonisti accompagneranno la tromba di Bosso.

Due i set per la serata: alle 20.30 e alle 22.30. L’ingresso costa 15 euro e si può scegliere a quale dei due set assistere. La biglietteria serale apre alle 19.30; per informazioni e prenotazioni, telefono 0544 405666 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, email info@jazznetwork.it.

Prevendite online su www.diyticket.it e www.crossroads-it.org. Crossroads è organizzata da Jazz Network, in collaborazione con Regione EmiliaRomagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il patrocinio della Siae.

La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Fusignano, con il supporto di Bcc – Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Conad Fusignano e Gruppo Hera.