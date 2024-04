Prosegue per tutto l’anno 2024 il rapporto di collaborazione tra Bitways – l’azienda faentina che si occupa di cybersicurezza e innovazione delle infrastrutture IT delle imprese – e il Basket Aronne Gardini 2011 Fusignano.

Un rapporto che si inserisce perfettamente nella filosofia dell’azienda faentina (confermata dalle collaborazioni in essere con realtà sportive come Progetto Basket Faenza, Circolo Tennis Bagnacavallo, Bike Passion di Faenza o Ravenna Women FC), ma con un significato speciale.

“Fra noi e Bitways c’è un rapporto di lunga data, che va oltre a quello che di solito intercorre con uno sponsor – sottolinea Roberto Cornacchia, dirigente della società cestistica fusignanese -. Mirko Guerra, il fondatore di Bitways, ha mosso i primi passi su un campo da basket nel nostro settore giovanile e ha indossato le nostre canottiere anche in seguito, nelle nostre prime squadre e formazioni amatoriali.

È bello vedere che sulle uniformi che indossa oggi la nostra prima squadra primeggia il logo della Bitways, in passato già apparso su quelle della nostra formazione amatoriale e su quelle della nostra prima squadra giovanile femminile, a cui il colore aziendale fucsia stava veramente a pennello.

Anche chi non ha mai indossato quelle maglie non può aver dimenticato il logo della Bitways, apparso a più riprese su magliette, polsini, calendari e ogni gadget di cui Mirko ha fatto omaggio a tutti, specie ai bambini e ragazzi del nostro settore giovanile, in occasione degli eventi che abbiamo organizzato: senza dimenticare i supporti dei canestri del campetto “Mamba Court” di San Savino, donati al Comune di Fusignano. Ma più che i singoli oggetti che ci ha fatto avere, è la sua continua presenza al nostro fianco, accresciuta nel tempo, a renderlo una trave portante della nostra comunità. Quindi Mirko e la sua Bitways non sono per noi uno sponsor qualsiasi, bensì un pezzo della nostra storia. A Fusignano, se pensi basket, pensi Bitways”.

“Ringrazio Roberto per le parole di stima, che sono ovviamente reciproche – gli fa eco Mirko Guerra -: io sono nato a Fusignano, effettivamente fin da piccolo ho avuto la passione del basket, e la società è stata la mia famiglia sportiva per tanti anni. Non a caso, la prima sponsorizzazione di Bitways si è orientata proprio lì, prima di essere replicata in vari altri contesti sportivi. E siamo onorati di poter rappresentare con i nostri colori le gesta dei cestisti e delle cestiste fusignanesi”.