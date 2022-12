“Nelle ultime settimane Faenza è stata teatro di numerosi furti, in particolare in zona Stazione, nel quartiere Borgo e nella zona Fornarina. Questo non solo rappresenta un danno economico ma soprattutto un danno morale, visto che i cittadini si vedono portati via i beni più cari”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Comunale e Regionale.

“Sono stati presi di mira abitazioni e botteghe. Questi atti hanno provocato preoccupazione e tensione tra i cittadini che lamentano un clima generalizzato di insicurezza. Per questo, come gruppo Lega, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta quali siano le azioni che intende introdurre contro questi episodi e se non sia il caso di aumentare la presenza delle forze dell’ordine, in particolare delle forze di Polizia Locale, impegnate a presidio del territorio comunale.” Conclude Liverani “Come Lega ci siamo sempre fatti portavoce delle problematiche dei cittadini e la sicurezza è uno dei nostri temi più cari. Da anni abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad agire contro questi episodi ma spesso siamo rimasti inascoltati. Confidiamo che questa volta si prendano azioni reali in grado di contrastare questi atti di microcriminalità”.