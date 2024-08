Fra Lugo e Faenza l’undicesima tappa del Giro d’Italia d’epoca

Il 31 agosto e l’1 settembre il ciclismo d’epoca sarà protagonista fra la Bassa Romagna e il territorio faentino. Domenica infatti andrà in scena l’undicesima edizione del Giro della Romagna, undicesima tappa su quattordici del Giro d’Italia d’Epoca. Attesi 150 ciclisti, uomini e donne, in sella a bici e con abiti da gara che coprono un arco temporale dagli albori delle due ruote fino al 1987. Partiranno da Lugo, raggiungeranno Castel Raniero e faranno ritorno in Bassa Romagna, attraversando Solarolo, Castel Bolognese, Faenza e Cotignola. 75 Km. Disponibili anche altri due percorsi più corti, di 56 e 39 Km. Sabato invece inaugurerà la manifestazione un’escursione guidata, in bici, a Comacchio. Tanti gli eventi collaterali in programma: una mostra scambio, cene di gala, concerti e pasta party