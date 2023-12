Fotografia, graphic novel, mosaico e nuovi progetti a favore delle persone con disabilità: il 2024 del Mar

Fotografia, graphic novel, ma soprattutto il centenario della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti e disabilità. Saranno questi alcuni dei principali temi attorno ai quali si concentrerà i 2024 del Museo d’arte della città di Ravenna. In questi giorni il Mar ha presentato l’importante mostra dedicata alla ricerca sull’immigrazione condotta in questi anni da Sebastião Ribeiro Salgado. L’esposizione fotografica inaugurerà il 21 marzo, all’interno del programma del Festival delle Culture. Il museo poi ospiterà altri due momenti espositivi molto importanti e inizierà a realizzare i primi progetti legati alla disabilità e all’accessibilità. Grazie ai fondi del PNRR verranno rimosse le barriere fisiche, poi durante l’anno inizieranno percorsi legati ad altri aspetti