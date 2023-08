Nel 2001 a Brisighella nasce un nuovo evento, ispirato al progetto Slow Food “L’Arca del Gusto”; già nel 2002 si evolve ne “L’ Arca dei Savori”, cioè L’Arca dei Sapori, intesi con un termine che rimanda ai sapori “antichi”, ai sapori semplici, ai sapori della memoria.

La parola “Savori” ricorre frequentemente nei manuali di cucina medioevali, ma è anche una libera interpretazione del termine dialettale romagnolo “savur”.

Così raccontava, nel 2011, l’allora Sindaco di Brisighella, Davide Missiroli : “ L’Arca dei Savori “ è anche lo scrigno che custodisce le tradizioni e i sapori della nostra terra”.

Dal 2001 al 2013, si sono susseguite tredici edizioni, sempre con grande successo di un pubblico.

Oggi, nel 2023, con l’ulteriore motivo di non far dimenticare la Romagna, “Brisighella, Teatro del Gusto” e “Il Lavoro dei Contadini”, in stretta collaborazione con diversi produttori, chef, esperti, ma anche agriturismi, osterie e ristoranti, intendono riproporre, dopo 9 anni di assenza, in un format rinnovato, la quattordicesima edizione de “L’Arca dei Savori” nei giorni 26, 27 e 30 agosto.

Non solo un evento che vuole valorizzare luoghi fisici ma soprattutto un evento che valorizzi i luoghi dell’anima con i suoi percorsi interni che ci aiutano a cogliere le molteplici espressioni e sfaccettature della civiltà contadina e dei saperi e dei sapori della tradizione romagnola, cercando di comprendere al meglio le nostre tradizioni per trovare spunti di innovazione e guardare con ottimismo al

futuro….

Lea Gardi, Presidente de Il Lavoro dei Contadini: “L’ Arca è un evento per il quale Italo Graziani, nostro Fondatore e primo Presidente, prematuramente scomparso, si è sempre speso. E ci piace pensare che il programma di nuova questa edizione sarebbe stato di sua grande e piena soddisfazione!”

Con il contributo dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Faenza e Riolo Terme.

In collaborazione con Il Lavoro dei Contadini in Romagna, Comunità Slow Food, IF Tourism Company Imola Faenza, Slow Food Condotte Faenza e Brisighella, Ravenna, Godo e Bassa Romagna, Chef to Chef, Circolo Arci Ambra di Brisighella

Il programma completo: illavorodeicontadini.org

Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023

Un itinerario fra Tradizione e Savori

Sabato 26 e domenica 27 agosto, Il Lavoro dei Contadini organizza, in alcune aziende agricole, un appuntamento con offerta di degustazioni di prodotti tipici ed enogastronomici, riproponendo la tradizione (battitura mais, pigiatura uve, ecc.).

Azienda Agricola Ravagli, Via Argine dx Montone, 220, Ragone (Ra)

Tenuta Aguta, Via Destra Canale Naviglio 26, Bagnacavallo

Fattoria Romagnola, Fattoria didattica e Agriturismo, Via Lola (adiacente al civico 4), Imola (Bo)

Tenuta Nasano Società Agricola, Via Rilone, 2 Località Mazzolano, Riolo Terme (Ra)

Az. Agr. Cà Ridolfi di Ridolfi Mattia, Via del Dottore, 33, Gambellara (Ra)

Alla scoperta dei Savori

Durante questo fine settimana diversi ristoranti, osterie e agriturismi dell’ Unione Faentina, proporranno uno o più piatti dedicati ai grandi prodotti della Romagna.

Da Mario 1972, Via Martiri di Marzabotto, 5, Riolo Terme

Relais Mevigo, Via del Monte, 35, Casola Valsenio

Framboise Cucina, Via Porta Fiorentina, 16, Brisighella

Ristorante La Cavallina, Via Antonio Masironi, 6, Brisighella

L’Osteria di Guercinoro, Piazza Guglielmo Marconi, 7, Brisighella

Mercoledì 30 agosto 2023

I Sapori e i Saperi

Mercato Contadini e Artisti Artigiani

Dalle 18,00 nei grandi spazi del convento allestimento Mercato Contadini e Artisti Artigiani

Mercato Contadini

Serricoltura Gurini, Via Scavignano, 41, Brisighella

Az. Agricola Biologica Antonella Minardi, Via Cestina, 18, Casola Valsenio

Laboratorio Artigianale I Colori della Natura di Farolfi, Via Baccagnano, 21, Brisighella

Az. Agricola Silvano Neri, Via Pideura 9, Brisighella

Az. Agricola Spaderna, Via Spaderna,4, Brisighella

Gli Artisti Artigiani

Stamperia Egidio Miserocchi, Laboratorio Via Pavalese 12, San Zaccaria – Ravenna

Falegnameria Rubboli Stefano, Vicolo della Vecchia, 7, Ravenna

Giuseppe Bucci, Via San Giovannino, 68, Faenza

Tele di Olivia, Anna Pia Casale, Piazza G. Marconi,3 Brisighella

Valtiero Villa, Via Pontenono 108/A, Brisighella

Lugi Berardi, Arte come Mestiere, Via Degli Angeli 211, Santerno – Ravenna

Tavola Rotonda, in ricordo di Tarcisio e Nerio Raccagni

“Dal Campo alla Tavola: Come valorizzare la Romagna, i suoi Saperi e i suoi Sapori”

Ore 19,00

Massimo Isola, Presidente Unione Romagna Faentina: Saluti

Martina Liverani, giornalista esperta di cibo e gastronoma: Moderatore

Beppe Sangiorgi, giornalista e scrittore: Ricordo di Nerio e Tarcisio Raccagni, “L’Arca dei Savori, la genesi

Franco Spada, Presidente Onorario del Consorzio Olio D.O.P. di Brisighella: L’ Olio di Brisighella

Franco Chiarini, gastronomo, Chef to Chef: Liliacee, lo Scalogno di Romagna IGP

Lea Gardi, Il Lavoro dei Contadini in Romagna, Comunità Slow Food: L’ esperienza

Igles Corelli, Chef pluristellato, Coordinatore Gambero Rosso Accademy: La Cucina italiana, fra presente e futuro

Cena dei Savori

In scena dalle 20,30 nel suggestivo Chiostro Grande del Convento, serata gastronomica dedicata ai prodotti della Romagna (Olio Brisighella, Carciofo Moretto, Scalogno di Romagna IGP, Suino nero Mora di Romagna, Formaggi, Pesca Buco Incavato – Presidio Slow Food …) con piatti a cura di 4 chef del territorio:

Miguel Gomez, Osteria del Sale, Brisighella

Zuppa fredda di pomodoro con burratina e acciughe

Pierluigi Turci, Ristorante Framboise, Brisighella

L’aia, l’oliva e l’orto

Remo Camurani, Ristorante Cà Murani, Faenza

Lasagna tradizionale al ragù di salsiccia di Mora Romagnola

Lorenzo Buti, Ristorante Relais Mevigo, Casola Valsenio

Battuta di Chianina IGP con Carciofo Moretto sott’olio, parmigiano e maionese all’ aglio nero.