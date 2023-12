Questa mattina, 27 dicembre, il gruppo dei “Volontari x l’Ambiente” sono andati a pulire il fosso sulla via Emilia adiacente alla ditta La Fabbrica, a Castel Bolognese. D’altronde le previsioni meteo hanno previsto pioggia nei prossimi giorni e tutto il materiale presente nel fosso (imballaggi, carta, plastica, polistirolo) si sarebbe potuto disperdere.

“Nel fosso vi erano erano materiali di imballaggio, carta, plastica e polistirolo provenienti dalla ditta. Poi abbiamo trovato altri rifiuti”. Il fosso, da tempo pieno di rifiuti, viene purtroppo spesso utilizzato come una sorta di discarica da incivili.

“Questa situazione si ripete da anni e i volontari vanno, puntualmente, a pulire il fosso. In tutti questi anni abbiamo denunciato e segnalato, più volte, questa situazione alle istituzioni locali e agli organi di polizia perché intervengano. Nulla è cambiato , anzi la situazione di degrado è peggiorata. Purtroppo ad oggi , ed in questi anni, l’azienda non ha intrapreso misure di prevenzione. Forse non hanno capito che quel materiale che va nei fossi è un danno ambientale notevole, per gli animali e per le persone. Ci permettiamo di aggiungere che è anche un danno all’immagine dell’azienda. Chiediamo alla dirigenza della AVA – LA FABBRICA di adoperarsi perché questo problema venga risolto da subito nel rispetto dell’ambiente dove , lo ricordiamo , vivono anche loro. I ‘Volontari x l’ambiente’ vigileranno e continueranno a denunciare perché il nostro obiettivo è una Castello pulita e dunque non tolleriamo questi atteggiamenti”.