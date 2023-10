Fine settimana tra pista e strada per i portacolori di Atletica 85 Faenza BCC.

Partiamo dalla pista, che a Busseto (PR) è stata protagonista con i campionati regionali per la categoria ragazzi/e. In una calda prima domenica d’ottobre i nostri ragazzi e ragazze hanno messo come sempre tutto il loro impegno per raggiungere risultati molto buoni in questo finale di stagione outdoor. Eccelle Riccardo Camporesi nei 2000m di marcia vincendo la gara in 10’43″22 e laureandosi campione regionale. Tra gli altri, buoni risultati che consentono ai nostri giovani atleti di arrivare ai piedi del podio, come Chukwueloka Happyness che chiude quinta nel salto in alto con la misura di 1,38m. Altro quinto posto arriva da Michele Bentini nei 60m con 9″98. Maia Minardi chiude quarta nel getto del peso con il primato personale di 10,57m.

Anche dalla strada arrivano altrettante buone notizie. È stato un successo la terza edizione del Memorial Bruno Lolli di Zola Predosa a Bologna, corsa su strada di 5 km certificati e gara in calendario nazionale, organizzata da Lolliauto, che ha richiamato atleti di grande livello sia italiani che stranieri. Anna Spagnoli (Atl. 85 Faenza), si è piazzata al 10° posto assoluto fra le donne, con il primato regionale della categoria SF50 di 18’09”.