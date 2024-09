Fine settimana dedicato allo sport a Faenza: domenica la festa in Piazzale Pancrazi

Domenica 15 settembre il mondo sportivo faentino è in festa. In Piazzale Pancrazi si raduneranno tutte le associazioni sportive e ragazzi e bambini potranno venire a contatto e sperimentare le varie discipline presenti sul nostro territorio. È la nuova edizione di Faenza Sport in Unione. Durante la giornata verranno poi premiati tutti quegli atleti che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione agonistica (gli atleti che hanno raggiunto invece traguardi a livello mondiale, saranno premiati in un altro momento). Anticiperanno la festa altri due momenti dedicati allo sport, venerdì 13 e sabato 14 settembre.