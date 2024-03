Al via la XXIV edizione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica

Torna la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica promossa a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con lo scopo di incentivare i giovani ad avvicinarsi alle materie scientifiche così da poter diventare patrimonio culturale e formativo delle generazioni future. Gli eventi in calendario della XXIV edizione faentina coinvolgono istituzioni pubbliche e private, dagli Enti locali alle Scuole, passando dalle Università, gli Enti di ricerca, le Associazioni e le Istituzioni, tutte impegnate nel promuovere a livello locale la conoscenza scientifica anche attraverso momenti espositivi che permettano una maggiore visibilità di quanto prodotto e realizzato all’interno delle proprie strutture. La manifestazione, per il mondo scientifico locale, è un importante momento di contatto sociale e un’occasione preziosa per farsi conoscere alimentando l’interesse verso le scienze e fornendo un’informazione tecnico- scientifica aggiornata. La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica mira, in modo del tutto particolare, a favorire la partecipazione dei giovani in età scolare alle iniziative in programma. Questo anno gli organizzatori hanno rinnovato la struttura interna del dépliant informativo con una grafica più moderna e accattivante e attraverso un concorso dedicato verrà individuata anche la nuova copertina e per la prossima edizione. Una cinquantina sono le iniziative messe in campo con 20 realtà scientifiche direttamente coinvolte oltre agli istituti scolastici.