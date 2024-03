Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lugo hanno incontrato gli allievi della Cefal (Consorzio Europeo per la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) di Villa San Martino di Lugo.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, Capitano Cosimo Friolo e dal Comandante della Stazione Carabinieri di Lugo, Maresciallo Maggiore Marco D’Alatri, è stato organizzato con la Prof. Sara Sartoni, coordinatrice e responsabile dei corsi di ristorazione e meccanica dell’Istituto.

I militari, nell’ambito delle attività relative alla “Cultura ed Educazione alla Legalità”, hanno intrattenuto per due ore gli allievi che hanno manifestato un rilevante e partecipato interesse alle tematiche. La discussione si è dialetticamente animata quando sono stati affrontati i temi relativi al cyberbullismo e alle conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti.

Agli studenti, circa una trentina, di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, i Carabinieri hanno proiettato due video, il primo di natura Istituzionale relativo alla storia ed ai compiti dell’Arma dei Carabinieri, e il secondo afferente al Cyberbullismo e ai reati a sfondo sessuale. È stata spiegata l’origine e i principali contenuti della Legge 17/2017, la prima in Europa per la tutela dei minori finalizzata alla prevenzione e contrasto al fenomeno del Cyberbullismo. I militari hanno spiegato l’origine delle attuali disposizioni legislative e le conseguenze cui sono esposti gli utenti, soprattutto se minorenni, circa l’uso non consapevole dei social network e della messaggistica istantanea e che alcuni comportamenti, spesso ritenuti dei semplici scherzi, possono invece integrare fattispecie di reato.

La discussione, grazie anche ai numerosi interventi, si è poi soffermata su alcuni aspetti legati alle dipendenze delle droghe e sulle conseguenze di natura penale e amministrativa derivanti dal possesso di stupefacenti.

L’incontro si è concluso con un intervento del referente della sede Cefal, dott. Mario AMADEI, che ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Arma dei Carabinieri e Scuola a vantaggio della conoscenza e formazione dei ragazzi.