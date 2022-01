I primi giorni di tamponi in farmacia per la chiusura di quarantene e isolamenti sembrano essere trascorsi positivamente. La novità, introdotta a partire da lunedì 10 gennaio per le persone senza sintomi, ha portato una riduzione delle code ai drive through senza però portare difficoltà alle farmacie. Secondo l’Ordine dei Farmacisti, si parla al momento di code di poco più di mezz’ora per le realtà convenzionate.