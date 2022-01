Il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale e l’assessora alle Politiche europee Annagiulia Randi si uniscono alle innumerevoli espressioni di sincero cordoglio che da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo stanno facendo seguito alla notizia della morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli: “Siamo certi di rappresentare il sentimento dell’intera comunità ravennate – dichiarano – nell’affermare che con David Sassoli l’Europa e l’Italia perdono una figura di riferimento fondamentale. Non solo come rappresentante delle istituzioni, ma anche come politico e giornalista, in definitiva come uomo, Sassoli ha improntato tutta la sua vita alla concretizzazione di ideali di solidarietà, cooperazione e accoglienza, di promozione di uguali diritti per tutti, con competenza e tenacia e soprattutto con una autorevolezza gentile ma ferma, sorretta dalla consapevolezza che la politica può e deve operare per un mondo più giusto e con pari opportunità e diritti per tutti”.

“Mi unisco al cordoglio per la triste scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. In questi ultimi anni, grazie al lavoro che porto avanti con il suo collega e amico, l’eurodeputato Paolo De Castro, ho avuto l’onore e la fortuna di collaborare con il Presidente Sassoli. Il mio personale ricordo è quello di un politico dall’alto spessore istituzionale, ma soprattutto è quello di una persona piacevole, intelligente e spontanea. Era impossibile distinguere il suo ruolo dall’uomo. La sua perdita non può che rattristare chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo”. Così il consigliere regionale ravennate Gianni Bessi sulla scomparsa del Presidente del Parlamento UE David Sassoli.