Figliuolo torna in Romagna: “Per la terza alluvione stanziati alla Regione 20 milioni di euro”

Il commissario alla ricostruzione Figliuolo torna in Romagna, sull’Appennino forlivese, a Portico di Romagna, San Benedetto di Alpe e Premilcuore, un sopralluogo per verificare personalmente i lavori nei luoghi dove è nata l’alluvione del 2023. Figliuolo ha assicurato che tornerà anche a Faenza e ha chiarito quale sia la suddivisione dei ruoli fra egli stesso e la presidente facente funzione della Regione Irene Priolo dopo la terza alluvione. Il Generale ha inoltre chiarito che, al momento, la struttura commissariale ha stanziato a favore della Romagna 2 miliardi e 700 milioni di euro per circa 7 mila interventi.