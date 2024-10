C’è anche Bagnacavallo tra i 2.530 comuni italiani interessati dall’edizione 2024 del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

La rilevazione, ormai da qualche anno, è passata dalla vecchia cadenza decennale con rilevazione a tappeto di tutta la popolazione, a una modalità più snella, che vede ogni anno selezionati dall’Istat una serie di comuni e di famiglie.

Bagnacavallo torna a essere tra questi a tre anni di distanza dall’ultima volta e con un campione rilevante di famiglie: ben 1.132, destinatarie di una comunicazione scritta da parte dell’Istat che li informa sulla rilevazione. La data di riferimento del censimento, cioè la data a cui devono riferirsi le informazioni raccolte, è il 6 ottobre 2024.

La raccolta dei dati attraverso il questionario è possibile fino al 23 dicembre.

I cittadini possono rispondere in autonomia fino al 9 dicembre, collegandosi all’indirizzo raccoltadati.istat.it/questionario, con le credenziali contenute nella lettera ricevuta da Istat oppure con le credenziali Spid o Cie del ricevente.

Per tutto il periodo della rilevazione, quindi fino al 23 dicembre, è inoltre possibile compilare il questionario anche nel Centro comunale di raccolta, a Palazzo Vecchio presso l’Ufficio anagrafe, dove è disponibile una postazione per la compilazione anche con l’ausilio di un operatore comunale.

L’accesso al Centro comunale di raccolta per compilare il questionario è possibile su appuntamento nei pomeriggi di martedì e giovedì, con prenotazione direttamente sul sito internet del Comune (al consueto indirizzo prenotazione.comune.bagnacavallo.ra.it) o telefonando all’Urp (0545 280888).

Dal 12 novembre al 23 dicembre, inoltre, chi non avrà provveduto a rispondere potrà essere contattato, anche telefonicamente, da un rilevatore per un’intervista telefonica o faccia a faccia. I rilevatori saranno muniti di un tesserino con fotografia e timbro del Comune.

Il censimento serve per fornire dati utili a conoscere le caratteristiche demografiche e socio-economiche del Paese, un set di informazioni dettagliate su istruzione, occupazione, mobilità e altro ancora. I dati raccolti sono trattati in modo completamente anonimo, sono di titolarità dell’Istat e non possono venire utilizzati da nessun altro soggetto.

Rispondere al questionario è obbligatorio: la mancata fornitura dei dati o la fornitura dei dati scientemente errati o incompleti comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio, che il Comune è obbligato ad avviare segnalando i nominativi a Istat.

Tutte le informazioni sono online sul sito di Istat e in particolare su www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti. Per ogni necessità i cittadini possono anche rivolgersi al numero verde Istat 800 188 802, attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre dalle 9 alle 21.