“E’ stato molto commovente il ricordo che il sindaco de Pascale ha voluto dedicare a Gino Strada, definito “un simbolo di impegno per la pace“. De Pascale è sembrato seriamente turbato per l’improvvisa scomparsa del padre di Emergency e come Partito Comunista (PC) non possiamo che sottoscrivere le parole del Sindaco, ma allo stesso tempo non possiamo che denunciarne le lacrime di coccodrillo e la retorica dietro la quale questa classe politica della “finta sinistra” vuole nascondere la realtà dei fatti” afferma il candidato sindaco del Partito Comunista Lorenzo Ferri.

“Il Partito Democratico di de Pascale parla molto bene e si fa portavoce di istanze sociali quali la Sanità Pubblica o la pace nel mondo, cercando di lavare i propri panni sporchi accostandosi a figure come Gino Strada, ma nella realtà agisce in modo completamente opposto, ponendosi come baluardo della Sanità Privata e come partito anti-pacifista. Vediamo di analizzare un po’ i fatti, oltre che le vuote parole retoriche” continua Ferri.

“Il partito del Sindaco e’ lo stesso partito che ha sostenuto appieno il governo Monti, che nel 2012 tagliò 2.6 Miliardi di Euro alla Sanità Pubblica. Fu poi al governo con Letta, che oggi piange il medico Strada, ma che tra il 2013 e il 2014 tagliò ben 13,8 Miliardi di Euro. È lo stesso Partito Democratico che successivamente, con il governo Renzi, nel 2015 tagliò oltre 10 Miliardi di euro, per poi proseguire con il governo Gentiloni, sempre PD, che in due manovre finanziarie tagliò ben 6 Miliardi di Euro, fino ad arrivare ai governi Conte e Draghi” afferma Ferri.

“I tagli alla Sanità Pubblica che il Partito Democratico di de Pascale ha perpetrato dal 2012 al 2019 ammontano a ben 37 Miliardi di Euro (Fonte Fondazione Gimbe e Corriere della Sera), altro che sostegno ai medici e alla Sanità Pubblica!” conclude Lorenzo Ferri.