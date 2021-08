La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne, cittadino italiano, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Nel pomeriggio di ieri 11 agosto, in via Suzzi, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, ha proceduto al controllo di un’auto con due persone a bordo.

Il conducente, sprovvisto di qualsiasi documento, dichiarava a voce le proprie generalità ai poliziotti e veniva accompagnato in Questura per addivenire alla sua compiuta identificazione.

Gli accertamenti foto-dattiloscopici effettuati nel sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System – Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte), consentivano di conoscere le esatte generalità dell’uomo, che sono risultate diverse da quelle dichiarate in precedenza agli agenti.

Inoltre, con le vere generalità il 40enne è risultato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida, con scadenza nel 2023.

L’uomo, cittadino italiano noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per la violazione al Codice della Strada per la guida abusiva con patente sospesa e arrestato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, disponeva l’accompagnamento dell’uomo presso la propria residenza in attesa della direttissima.

Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 40enne l’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa del processo.