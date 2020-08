Giocattoli alle famiglie in stato di diniego, vittime degli effetti collaterali dovuti al COVID-19. A donarli è l’associazione Terzo Mondo Onlus che, con il suo presidente, Charles Tchameni Tchienga, ha incontrato stamani alcune famiglie ravennati per consegnare viveri e giocattoli diversi.

“Prodotti che serviranno ai bambini di festeggiare ferragosto col sorriso. Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita. Colgo l’occasione per augurare un buon ferragosto a tutti i bambini, amici e collaboratori ed aggiunge, festeggiamo rispettando le regole del confinamento e soprattutto evitando gli assembramenti sprovvisti di misure di sicurezza”.