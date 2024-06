Nelle giornate di sabato 8 giugno , domenica 9 e lunedì 10 giugno, l’ambulatorio del Servizio di Guardia Medica Turistica sito a Pinarella, garantirà solamente le visite domiciliari nella fascia oraria 8-20, mentre l’ambulatorio presente a Lido Adriano resterà chiuso lunedi 10 giugno dalle ore 14 alle ore 19 e sarà regolarmente funzionante l’8 e il 9 giugno con apertura dalle 9 alle 19.

Anche per Lido Adriano saranno garantite per le tre giornate le visite domiciliari dalle 8 alle 20.

Si ricorda che per problemi di salute urgenti a bassa complessità ci si può rivolgere ai CAU ( Centro Assistenza Urgenza) di Cervia (aperto tutti i giorni , 24 ore su 24- via Ospedale 17) e Cau di Ravenna ( CMP aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20- via Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato 134).