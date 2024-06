Poco dopo le ore 17,30 in via Toscana i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per “liberare” un camion autospurgo che si è infossato per il cedimento del manto stradale.

Le operazioni sono state impegnative e la strada per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico.

Il mezzo è stato sollevato ed il buco che si è creato è stato chiuso con dello stabilizzante.