Si conclude con una sessione di yoga, in maniera non convenzionale, la campagna elettorale di Elena Zannoni a Lugo. La candidata del centrosinistra saluta quindi i propri sostenitori con un’iniziativa dedicata al benessere psicofisico, alla quale ha fatto seguito un più consueto dj set con buffet. Poche ore al voto per conoscere il volto del nuovo sindaco di Lugo.