In vista delle prossime elezioni comunali, abbiamo il piacere di annunciare che gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Lugo hanno scelto di supportare una nuova lista civica. Questa decisione riflette un’evoluzione nella strategia locale, mirata a rafforzare l’impegno verso la cittadinanza attraverso una formula rinnovata e ancora più inclusiva.

Un nuovo percorso condiviso:

La scelta di non presentare direttamente il simbolo del Movimento 5 Stelle è stata dettata dalla volontà di promuovere un’iniziativa più ampia che possa includere contributi e visioni anche al di fuori dei confini tradizionali del Movimento, sempre nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza e innovazione che hanno sempre caratterizzato il nostro agire.

Un sostegno convinto e strategico:

Il supporto a questa lista civica da parte degli attivisti del M5S non è solo un segnale di apertura, ma una scelta strategica per amplificare l’efficacia del nostro impegno politico locale. Siamo convinti che questa nuova configurazione permetterà di affrontare le sfide del nostro comune con una maggiore efficacia e con una visione condivisa da un più ampio spettro di cittadini.

Un impegno verso Lugo:

Confermiamo il nostro pieno sostegno a questa lista civica, che si impegnerà a portare avanti i valori e gli obiettivi che come Movimento abbiamo sempre perseguito, adattandoli alle esigenze specifiche di Lugo. In questo modo, manteniamo fermo l’impegno verso i nostri elettori e verso la comunità, promuovendo un modello di politica attiva e di base, centrato sul benessere e sullo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Siamo fiduciosi che i cittadini di Lugo vedranno in questa scelta un’opportunità per rinnovare il dialogo politico e per costruire insieme il futuro della nostra città. Ecco i candidati: MAURO MARCHIANI LUGO (RA) 04/07/1976; ROSALIA GAETTA CONSELICE (RA) 07/08/1965; PATRIZIA MONGARDI LUGO (RA) 27/09/1967; GIOACCHINO CHIAVETTA PALERMO(PA) 15/09/1960; FILOMENA MELE VILLARICCA (NA) 03/06/1990; CARMELA D’AGOSTINO LIMBADI (VV) 24/03/1969; IRIS PIRAZZINI FAENZA (RA) 19/05/1968; STEFANIA MILANI RAVENNA (RA) 26/12/1948; STEFANO ADANI BOLOGNA (BO) 20/01/1959; GIADA CASTALDO LUGO (RA) 18/02/2005; ALVINA BIRCA UCRAINA 12/03/1972; ROMANO BOLDRINI OSTIGLIA (MN) 28/10/1943; TIZIANO PANTANI RAVENNA (RA) 31/07/1963; CARMEN CATTANI ALFONSINE (RA) 27/04/1953; MICHELA CORTESI LUGO (RA) 01/11/1963; MARIA ROSARIA DELLA CORTE NAPOLI (NA) 22/11/1963; GIAN PIERO DE FILIPPIS LUGO (RA) 20/05/1960.