False vaccinazioni, due ore di interrogatorio per Passarini: il medico nega di aver chiesto soldi |VIDEO

È durato due ore l’interrogatorio di garanzia di Mauro Passarini davanti ali giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti. Il medico di medicina generale è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver fatto arrivare ad alcuni pazienti Green Pass in realtà falsi, ottenuti fingendo somministrazioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus, poi registrate come realmente effettuate sugli appositi portali internet a disposizione dei medici di famiglia. Secondo gli inquirenti il medico avrebbe chiesto 500 euro per ogni certificato verde. Fino ad oggi sono stati 79 i Green Pass sequestrati, e 400 le dosi di vaccino sulle quali potrebbe essere necessario svolgere verifiche.

Il professionista, difeso dall’avvocato Carlo Benini, deve rispondere di peculato, falso ideologico e corruzione. La notizia ha scosso i pazienti del medico, che operava in un ambulatorio del centro città e a Marina di Ravenna.