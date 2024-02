Dalle ore 8 di martedì 13 alle 18 di mercoledì 14 febbraio, per lavori edili, viene disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in Largo del Portello su entrambi i lati della carreggiata.

Dalle ore 7 di giovedì 22 alle 18 di venerdì 23 febbraio, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in Largo Portello su entrambi i lati della carreggiata, in via Morini sul lato Bologna della carreggiata, in via Morini sul lato Forlì della carreggiata per metri 30 a partire dall’intersezione con viale Stradone, in via Cantoni su entrambi i lati della carreggiata.

Dalle ore 7 di giovedì 22 alle 18 di venerdì 23 febbraio: divieto di transito per tutti i veicoli in via Morini, Largo Portello, via Cantoni eccetto per i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli in uso a residenti e frontisti per i quali sarà previsto il doppio senso di circolazione; per i veicoli in uscita dal parcheggio Ospedale e diretti in via Morini, obbligo di svolta a destra; all’intersezione via Morini/viale Stradone istituzione di Stop (fermarsi e dare precedenza) per i veicoli circolanti in via Morini.