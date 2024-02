Falsi vaccini: udienza per i 91 imputati che hanno scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio

Nuova udienza in tribunale a Ravenna per i pazienti che si rivolsero al dottor Mauro Passarini per ottenere green pass falsi da esibire durante il periodo della pandemia. Passarini, che ha già patteggiato una pena di due anni, fingeva di somministrare ai pazienti, provenienti anche da fuori regione, le dosi di vaccino Moderna o Pfizer oppure le diluiva. Lunedì mattina, di fronte al giudice Andrea Galanti, erano presenti i rappresentanti legali dei 91 imputati che hanno scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio. I diretti interessati invece presenti in aula erano pochi. A marzo sono state calendarizzate le udienze per i 39 imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Sono invece 97 coloro che hanno scelto il patteggiamento. 227 in totale le persone coinvolte, il più grande processo contro i no vax in Italia.