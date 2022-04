A Fusignano è entrata in funzione una nuova colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, situata in via Pero nella zona industriale, presso l’incrocio con via Santa Barbara.

Una ulteriore colonnina è stata installata nel parcheggio di via Tasselli ed entrerà in funzione nelle prossime settimane.

L’installazione di questi due nuovi punti di ricarica è frutto di una convenzione tra il Comune di Fusignano ed Enel X: esse si trovano su suolo pubblico, ma restano a tutti gli effetti private e gestite da Enel, la quale sostiene tutti i costi sia di installazione che di manutenzione e gestisce le tariffe per gli utenti.

«La mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile – ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi -. In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali. La transazione verso una mobilità elettrica e, al contempo, verso una produzione dell’energia da fonti rinnovabili che non siano climalteranti, è un obiettivo verso il quale ciascuno è tenuto a fare la propria parte, dal piccolo Comune alle istituzioni europee».

Le colonnine sono compatibili con tutti i modelli di auto elettrica presenti sul mercato che ricaricano in corrente alternata. Ciascuna è accessibile attraverso sistemi di pagamento elettronico e permette di ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente, erogando simultaneamente su entrambe le prese.

Nel novembre 2017, Enel ha presentato il proprio piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che vedrà la posa di circa 14mila colonnine entro il 2022. Il piano prevede la copertura capillare di tutte le regioni italiane, attraverso una rete di ricarica composta da colonnine tipo Juice Pole 1.0 (fino a 22 kW) nelle aree urbane e Fast (fino a 50 kW) e Ultra Fast (fino a 150 kW) per la ricarica veloce in quelle extraurbane.