La campagna elettorale entra sempre più nel vivo e a Faenza è in arrivo il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Domattina, martedì 20 settembre, alle ore 9.00, Bonaccini sarà infatti a Faenza in Piazza del Popolo insieme alla candidata al collegio uninominale del Senato Manuela Rontini per incontrare i faentini e approfittare della giornata di mercato per salutare gli operatori del commercio.

“Sto girando in lungo e in largo il territorio ravennate e ferrarese – afferma Manuela Rontini – cercando di spiegare le proposte del Partito Democratico e della coalizione, per il territorio e per il Paese. Idee e progetti che nascono anche dal lavoro, dall’esperienza e dalla credibilità di cui godono amministratori capaci come Stefano Bonaccini. Sono particolarmente grata a Stefano per aver accettato di poter essere anche a Faenza, la mia città, nonostante i numerosi impegni di questa campagna elettorale, segno di una stima credo reciproca, maturata nell’impegno comune a favore della Regione.”