Corsi sospesi all’Aquae Sport Center a causa del rincaro delle bollette dovuto alla crisi energetica. Con un post su Facebook, l’impianto sportivo di Porto Fuori ha comunicato che la piscina rimarrà aperta per l’utenza, ma tutti i corsi saranno sospesi, poiché l’acqua della vasca non sarà più riscaldata.

“A causa del cambio tariffe energetiche, anticipato di due mesi, la nostra piscina non verrà chiusa né di conseguenza riscaldata. Resterà quindi in modalità “open” a disposizione dei corsi e delle attività per marittimi e di tutte quelle che comportano l’utilizzo di una muta” spiegano i gestori.

Consapevole della decisione improvvisa, l’Aquae Sport Center ha deciso di rimborsare i clienti: “A tutti i clienti che si erano iscritti ai nostri corsi in piscina, saranno rimborsati il pacchetto ingressi o l’abbonamento.

L’anticipazione al 1° ottobre, non ci ha fatto trovare preparati. Abbiamo avviato le pratiche per l’impianto fotovoltaico e per altre transizioni energetiche necessarie, che tuttavia richiedono tempo.

Ci scusiamo per il disagio, ma la situazione critica del “caro energia” ci porta a prendere queste decisioni non volute”.