Nell’ambito delle attività messe in campo per promuovere i principi della comunità europea, il Comune di Faenza organizza, tra le altre iniziative, Eu-Ride, progetto per promuovere la disciplina sportiva delle VaP, una gara tra auto a pedali tra studenti, appartenenti a diversi istituti secondari di primo e secondo grado europei, momento che si trasforma in opportunità di scambio culturale con ragazzi dell’Unione Europea. Il progetto, infatti, cofinanziato dal programma Erasmus +, vuol valorizzare lo sport e, in particolare, la promozione delle gare dei Veicoli a Pedali, VaP, attraverso l’attività ludica, la collaborazione, la creatività e il lavoro di squadra. Si tratta di un progetto che negli ultimi due anni ha coinvolto oltre agli studenti dell’Italia, anche quelli della Repubblica Ceca, Francia, Turchia, Croazia, Slovenia e Portogallo. La ‘formula tipo’ della competizione prevede una prima parte caratterizzata dalla presentazione dell’equipaggio attraverso una rappresentazione coreografica a tema e un secondo momento durante il quale gli equipaggi si sfidano con le vetture a pedali su un percorso da ripetere per 80 minuti. Il Campionato Europeo 2024 è stato composto di 7 tappe che si sono svolte in alcuni dei Paesi coinvolti nel progetto.

L’equipaggio del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza ha partecipato a cinque tappe aggiudicandosi il Campionato Europeo VaP 2024. Il risultato è frutto di importanti piazzamenti sia nelle gare nella sezione della Velocità, sia in quella del Look, raggiungendo un risultato storico che si spera possa dare impulso alla creazione di un mini-laboratorio con alcune attrezzature già presenti nell’istituto per provare a progettare una macchinina VAP tutta del Liceo.

L’equipaggio del Liceo Torricelli-Ballardini che ha raggiunto l’ambito traguardo era composto da Rachele Balbi, Enea Bucci, Anita Casadio, Emanuele Cattani, Arua Charfi, Sofia Coralli, Teresa Cornazzani, Lorenzo Farneti, Eleonora Fiorentini, Lucrezia Leonardi, Luca Ronchi, Nikola Nowacki, Manuel Venturelli e Andrea Zenzani che a pieno titolo hanno conquistato il titolo continentale VaP 2024, accompagnati dal professore Alessandro Babini.

“Siamo molto fieri di questo risultato -spiega l’amministrazione comunale e in particolare l’assessorato della scuola e dello sport- e di come l’equipaggio del Liceo sia riuscito in questa impresa, segno di come collaborazione, competenze, sport possano essere un connubio vincente, portando il nome di Faenza, attraverso le VAP, in giro per l’Europa. Un ringraziamento speciale lo si deve all’istituto Itip Bucci di Faenza che da sempre mette a disposizione di tutte le scuole faentine una macchina oltre ad alcuni suoi ex insegnanti, Luigi Mariani, Piero Vignoli, Alviero Viselli e Andrea Lucchesi, tecnici, meccanici, consulenti, guide e traduttori sempre disponibili ed insostituibili che rendono possibile questa esperienza unica e indimenticabile”.